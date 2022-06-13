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42 минуты назад

Концерт The Rolling Stones в Амстердаме экстренно отменили из-за COVID-19 у Мика Джаггера

Газета.Ruиещё 1

Концерт рок-группы The Rolling Stones в Амстердаме был отменен в последний момент из-за того, что у солиста Мика Джаггера выявили коронавирус. Об этом говорится в сообщении на официальной странице музыкального коллектива в Twitter.

Концерт The Rolling Stones экстренно отменили из-за болезни Мика Джаггера
Фото: ReutersReuters

В сообщении сказано, что концерт должен был состояться в понедельник, 13 июня, однако, когда Мик Джаггер приехал на стадион, у него появились симптомы COVID-19. Анализ показал положительный результат.

Группа сообщила, что "глубоко сожалеет" об отмене, но отмечает, что это сделано для безопасности музыкантов и публики. Также музыканты The Rolling Stones пообещали, что концерт будет перенесен на другую дату.

Ранее канадская певица Аврил Лавин перенесла концерты по городам родной страны из-за положительного теста на COVID-19. Изначально гастроли с презентацией ее нового альбома Love Sux по Канаде и США были запланированы на весну и лето 2022 года, а турне по Европе должно состояться весной 2023 года.

Также сообщалось, что участник кей-поп-группы BTS Чонгук заразился COVID-19.

Шоу-бизнес,Аврил Лавин,
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