Концерт The Rolling Stones экстренно отменили из-за болезни Мика Джаггера

Концерт рок-группы The Rolling Stones в Амстердаме был отменен в последний момент из-за того, что у солиста Мика Джаггера выявили коронавирус. Об этом говорится в сообщении на официальной странице музыкального коллектива в Twitter.

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В сообщении сказано, что концерт должен был состояться в понедельник, 13 июня, однако, когда Мик Джаггер приехал на стадион, у него появились симптомы COVID-19. Анализ показал положительный результат.

Группа сообщила, что "глубоко сожалеет" об отмене, но отмечает, что это сделано для безопасности музыкантов и публики. Также музыканты The Rolling Stones пообещали, что концерт будет перенесен на другую дату.

Ранее канадская певица Аврил Лавин перенесла концерты по городам родной страны из-за положительного теста на COVID-19. Изначально гастроли с презентацией ее нового альбома Love Sux по Канаде и США были запланированы на весну и лето 2022 года, а турне по Европе должно состояться весной 2023 года.