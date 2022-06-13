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55 минут назад

Садальский о Васильевой: «Она за деньги что угодно скажет»

Ирина Лебедева

Ранее Станислав Садальский и Татьяна Васильева были хорошими друзьями. Они более 15 лет выходили вместе на сцену. Однако в какой-то момент все изменилось, и бывшие приятели стали непримиримыми врагами.

Садальский о Васильевой: «Она за деньги что угодно скажет»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Станислав Садальский объяснил разрушившуюся дружбу тем, что Васильева на все готова из-за денег.

«Она — лживая! И ей все равно, что говорить. Она за деньги что угодно скажет. Главное, чтобы побольше заплатили. Все время говорит, что ей надо кормить детей. Меня не пустили на Украину, я туда — невъездной, а она тут же меня заменила на другого артиста и уехала с ним на гастроли заколачивать деньги. Я ей был абсолютно неважен, она даже не поговорила со мной. Она с Устюговым тут же ввела в наш спектакль «В джазе только женщины» другого артиста вместо меня. Мгновенно! И укатила с ним в Одессу. Такой вот она человек. Но я ее все равно прощаю», - рассказал артист.

Станислав Садальский совместно с Татьяной Кравченко хотели поехать в Донецк «по зову сердца» чтобы на сцене Донецкого драматического театра представить премьеру спектакля.

По словам Садальского, Кравченко сама родилась в Донецке, и она очень близко к сердцу принимает трагедию ее малой родины. Об этом пишут nation-news.

К сожалению, поездка сорвалась. Не все коллеги актера захотели или смогли участвовать в постановке.

Шоу-бизнес,Татьяна Кравченко,Станислав Садальский,Татьяна Васильева,
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