Садальский о Васильевой: «Она за деньги что угодно скажет»

«Она — лживая! И ей все равно, что говорить. Она за деньги что угодно скажет. Главное, чтобы побольше заплатили. Все время говорит, что ей надо кормить детей. Меня не пустили на Украину, я туда — невъездной, а она тут же меня заменила на другого артиста и уехала с ним на гастроли заколачивать деньги. Я ей был абсолютно неважен, она даже не поговорила со мной. Она с Устюговым тут же ввела в наш спектакль «В джазе только женщины» другого артиста вместо меня. Мгновенно! И укатила с ним в Одессу. Такой вот она человек. Но я ее все равно прощаю», - рассказал артист.