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10 минут назад

Бузова сообщила, что планирует надолго уехать из России

Ирина Лебедева

Ольга Бузова предупредила своих поклонников о том, что собирается. уехать из России. Об этом она написала в телеграм-канале.

Бузова сообщила о планах надолго уехать из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мои хорошие, я немного вас тут забросила…Все отдала своему шоу "Вот она Я", всю себя. У меня реально аврал, не успеваю даже все дела доделать перед отъездом (я улетаю на полтора месяца). Параллельно съемки, выступления. Просто нахожусь в режиме нон-стоп»,- сообщила Ольга.

Правда, будущее местопребывание пока держится в тайне. Но в сети высказываются предположения, что звезда отправится в Африку, где пройдут съемки третьего сезона популярного телешоу. Ранее Бузова вместе с Галустяном вели первые два сезона проекта «Звезды в Африке».

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в любви к России. Она рада, что родилась в этой стране и что она русская. По словам звезды, здесь она хотела бы жить, выступать, влюбиться, выйти замуж и родить ребенка. Такое заявление исполнительница сделала во время выступления на фестивале «Блогеры России» 12 июня.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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