Особняк, где живут Галкин и Пугачева, атаковали огромные тараканы

Алла Пугачева и Максим Галкин с конца февраля живут в Израиле, на берегу Средиземного моря, в городе Кесария. Особняк, где расположилась звездная пара, принадлежит брату Максима Галкина и оценивается примерно в шесть миллионов долларов.

Фото: Рамблер Рамблер

Однако ни престижность района, ни шикарная обстановка дома не спасли супругов от нежелательного соседства, - пишет Экспресс Газета.

Так, на одном из последних выступлений, Галкин пожаловался, что им не дают покоя летающие тараканы огромного размера. Справиться с ними сложнее, чем с рыжими прусаками.

«Российских тараканов можно прихлопнуть, а в случае с израильскими — это убийство. Он ведь сразу не умирает, надо додавливать, все это с каким-то диким хрустом — страшное дело», — признался супруг Примадонны.

Продюсер Евгений Фридлянд прокомментировал недавнее поздравление Максима Галкина по случаю Дня России. По его мнению, шоумену не удалось почувствовать, что реальность значительно изменилась, и поэтому он остался в прошлом.