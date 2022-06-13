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1 час назад

Особняк, где живут Галкин и Пугачева, атаковали огромные тараканы

Ирина Лебедева

Алла Пугачева и Максим Галкин с конца февраля живут в Израиле, на берегу Средиземного моря, в городе Кесария. Особняк, где расположилась звездная пара, принадлежит брату Максима Галкина и оценивается примерно в шесть миллионов долларов.

Особняк, где живут Галкин и Пугачева, атаковали огромные тараканы
Фото: РамблерРамблер

Однако ни престижность района, ни шикарная обстановка дома не спасли супругов от нежелательного соседства, - пишет Экспресс Газета.

Так, на одном из последних выступлений, Галкин пожаловался, что им не дают покоя летающие тараканы огромного размера. Справиться с ними сложнее, чем с рыжими прусаками.

«Российских тараканов можно прихлопнуть, а в случае с израильскими — это убийство. Он ведь сразу не умирает, надо додавливать, все это с каким-то диким хрустом — страшное дело», — признался супруг Примадонны.

Продюсер Евгений Фридлянд прокомментировал недавнее поздравление Максима Галкина по случаю Дня России. По его мнению, шоумену не удалось почувствовать, что реальность значительно изменилась, и поэтому он остался в прошлом.

Максим Галкин в своем посте, посвященном празднику, заявил, что любит Россию и хранит в своем сердце много хороших воспоминаний и эмоций, связанных с Родиной. Но, по его мнению, есть еще и "другая Россия" - та, где происходят события, которые он считает негативными. Евгений Фридлянд выразил удивление такими заявлениями.

Шоу-бизнес,Евгений Фридлянд,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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