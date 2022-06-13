Софию Ротару не раз упрекали за то, что она на концертах выступала под фонограмму. На самом же деле она часто пела самостоятельно, хотя временами и пользовалась записью. Об этом изданию PopCornNews рассказал продюсер Сергей Лавров.

«Часто говорили, что она пела под фонограмму, но на самом деле она выступала с таким даблом. Хотя артистка всегда имела профессиональные данные и могла спеть любую песню, в СССР долгое время не давали артистам петь живьем — боялись, что звезда на сцене может что-то не то ляпнуть», - рассказал он.

Лавров объяснил, что артисты выступают под фонограмму не от лени или неуважения к публике.

Во-первых, порой мешают технические нюансы.

Во-вторых такое случается, когда выступают сразу несколько артистов.

«У каждого свои нюансы и свои музыканты. Подстроить оборудование под всех артистов сразу на сборном концерте невозможно. Многие это не любят делать, но, тем не менее, это делается».

В-третьих, фонограммой исполнитель может пользоваться тогда, когда его номер включает танцевальные или акробатические эпизоды. Далеко не все могут исполнять трюки и петь одновременно.