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21 минуту назад

Стало известно, почему Ротару пела под фонограмму

Ирина Лебедева

Софию Ротару не раз упрекали за то, что она на концертах выступала под фонограмму. На самом же деле она часто пела самостоятельно, хотя временами и пользовалась записью. Об этом изданию PopCornNews рассказал продюсер Сергей Лавров.

«Часто говорили, что она пела под фонограмму, но на самом деле она выступала с таким даблом. Хотя артистка всегда имела профессиональные данные и могла спеть любую песню, в СССР долгое время не давали артистам петь живьем — боялись, что звезда на сцене может что-то не то ляпнуть», - рассказал он.

Лавров объяснил, что артисты выступают под фонограмму не от лени или неуважения к публике.

Во-первых, порой мешают технические нюансы.

Во-вторых такое случается, когда выступают сразу несколько артистов.

«У каждого свои нюансы и свои музыканты. Подстроить оборудование под всех артистов сразу на сборном концерте невозможно. Многие это не любят делать, но, тем не менее, это делается».

В-третьих, фонограммой исполнитель может пользоваться тогда, когда его номер включает танцевальные или акробатические эпизоды. Далеко не все могут исполнять трюки и петь одновременно.

Директор известной украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров объяснил причины, по которым исполнительница не комментирует происходящие события на Украине. Продюсер утверждает, что звезда положительно относится ко всем республикам и предпочитает молчать. Об этом сообщает КП

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