Уехавший из России Дудь* продает недвижимость в Москве

Как узнали журналисты, известный блогер Юрий Дудь выставил на продажу квартиру в центре Москвы. Апартаменты на Тульской улице имеют площадь в 50 квадратных метров и оценены в 25 миллионов рублей. Это жилье, пишет Фан, знакомо зрителям по выпускам Дудя на YouTubе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Предполагается, что проводить сделку, если найдется покупатель, будет кто-то из друзей Юрия. Сам блогер сейчас живет в Барселоне.

Российский блогер и журналист Юрий Дудь, который по решению Минюста РФ был внесен в реестр СМИ, исполняющих функции иностранного агента, может избавиться от своего статуса, если откажется от политической деятельности и в течение года не будет получать иностранные средства.

Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на юриста и судебного представителя Василия Воробьева.