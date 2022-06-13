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1 час назад

Уехавший из России Дудь* продает недвижимость в Москве

Ирина Лебедева

Как узнали журналисты, известный блогер Юрий Дудь выставил на продажу квартиру в центре Москвы. Апартаменты на Тульской улице имеют площадь в 50 квадратных метров и оценены в 25 миллионов рублей. Это жилье, пишет Фан, знакомо зрителям по выпускам Дудя на YouTubе.

Уехавший из России Дудь* продает недвижимость в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что проводить сделку, если найдется покупатель, будет кто-то из друзей Юрия. Сам блогер сейчас живет в Барселоне.

Российский блогер и журналист Юрий Дудь, который по решению Минюста РФ был внесен в реестр СМИ, исполняющих функции иностранного агента, может избавиться от своего статуса, если откажется от политической деятельности и в течение года не будет получать иностранные средства.

Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на юриста и судебного представителя Василия Воробьева.

* (включен в России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента)

Шоу-бизнес,Василий Воробьев,Юрий Дудь,Минюст России,
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