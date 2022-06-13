Сын Собчак и Виторгана будет учиться за 2,5 млн рублей в год

Эммануил Виторган был гостем телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ. Дедушка Платона рассказал, что его внук пойдет в школу уже в этом году, хотя ему всего пять лет. Шесть мальчику исполнится только в ноябре. Тем не менее, родители и дедушка уверены, что Платон достаточно развит для того, чтобы приступить к учебе.
«Платон замечательный, развитый мальчик, культуры большой — ест только с вилкой, ложкой, ножом, в отличие от наших детей. Мы, к сожалению, не так часто встречаемся, как хотелось бы», — признался Эммануил Виторган.
Мальчику была выбрана платная школа, преподавание в ней ведется на английском языке. Впрочем, Платон его уже изучает. Как и китайский, - сообщает «Радио КП». Стоимость одного учебного года - 2,5 миллиона рублей.
Несмотря на то, что Виторган и Собчак развелись несколько лет назад, экс-супруги сохранили дружеские отношения. Звездный отец участвует в воспитании наследника и часто возит его в путешествия. Ксения не препятствует общению сына с новой женщиной бывшего мужа и охотно отпускает Платона на отдых с отцом.