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36 минут назад

Сын Собчак и Виторгана будет учиться за 2,5 млн рублей в год

Ирина Лебедева

Эммануил Виторган был гостем телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ. Дедушка Платона рассказал, что его внук пойдет в школу уже в этом году, хотя ему всего пять лет. Шесть мальчику исполнится только в ноябре. Тем не менее, родители и дедушка уверены, что Платон достаточно развит для того, чтобы приступить к учебе.

Сын Собчак и Виторгана будет учиться за 2,5 млн рублей в год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Платон замечательный, развитый мальчик, культуры большой — ест только с вилкой, ложкой, ножом, в отличие от наших детей. Мы, к сожалению, не так часто встречаемся, как хотелось бы», — признался Эммануил Виторган.

Мальчику была выбрана платная школа, преподавание в ней ведется на английском языке. Впрочем, Платон его уже изучает. Как и китайский, - сообщает «Радио КП». Стоимость одного учебного года - 2,5 миллиона рублей.

Несмотря на то, что Виторган и Собчак развелись несколько лет назад, экс-супруги сохранили дружеские отношения. Звездный отец участвует в воспитании наследника и часто возит его в путешествия. Ксения не препятствует общению сына с новой женщиной бывшего мужа и охотно отпускает Платона на отдых с отцом.

Шоу-бизнес,Эммануил Виторган,
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