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45 минут назад

Брухунова обрадовалась до невозможности открытию экс-Макдональдсов

Ирина Лебедева

В России массово открываются рестораны быстрого питания. На базе закрывшегося Макдональдса теперь будут работать отечественные заведения общепита под названием «Вкусно и точка». Там сохранится в основном привычное меню.

Брухунова обрадовалась до невозможности открытию экс-Макдональдсов
Фото: ТелеграмТелеграм

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила, что чрезвычайно рада возвращению точек питания. Об этом информирует «Радио КП»

«Минувший день все разговоры только о нем. Чаще в негативном контексте: не то название, не то меню, не те стаканчики под напитки. А я вот рада до невозможности одному: рабочие места! Какое значение имеет цвет эмблемы, если там вкусно (пойду на днях пробовать)?! Главное: люди вернулись на работу!» - написала она в микроблоге.

Ранее публика была удивлена тем, что Евгений Петросян пришел на вечеринку в честь 90-летия Бедроса Киркорова один. Его молодая супруга в это время отправилась в Суздаль и Гусь-Хрустальный.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,McDonald's,
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