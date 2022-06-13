Брухунова обрадовалась до невозможности открытию экс-Макдональдсов

«Минувший день все разговоры только о нем. Чаще в негативном контексте: не то название, не то меню, не те стаканчики под напитки. А я вот рада до невозможности одному: рабочие места! Какое значение имеет цвет эмблемы, если там вкусно (пойду на днях пробовать)?! Главное: люди вернулись на работу!» - написала она в микроблоге.