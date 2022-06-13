Брухунова обрадовалась до невозможности открытию экс-Макдональдсов

В России массово открываются рестораны быстрого питания. На базе закрывшегося Макдональдса теперь будут работать отечественные заведения общепита под названием «Вкусно и точка». Там сохранится в основном привычное меню.
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила, что чрезвычайно рада возвращению точек питания. Об этом информирует «Радио КП»
«Минувший день все разговоры только о нем. Чаще в негативном контексте: не то название, не то меню, не те стаканчики под напитки. А я вот рада до невозможности одному: рабочие места! Какое значение имеет цвет эмблемы, если там вкусно (пойду на днях пробовать)?! Главное: люди вернулись на работу!» - написала она в микроблоге.
Ранее публика была удивлена тем, что Евгений Петросян пришел на вечеринку в честь 90-летия Бедроса Киркорова один. Его молодая супруга в это время отправилась в Суздаль и Гусь-Хрустальный.