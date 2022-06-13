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1 час назад

«Все болит. Очень плохо!» Хилькевич слегла с тяжелым отравлением

Ирина Лебедева

Анна Хилькевич накануне отпраздновала с семьей день рождения свекрови. Вечеринка предполагала шашлыки, печеную картошку и прочие гастрономические приятности. Однако праздник для Анны завершился тяжелым отравлением. По словам актрисы, ее всю ночь «выворачивало наизнанку».

«Все болит. Очень плохо!» Хилькевич слегла с тяжелым отравлением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До сих пор продолжается. Все болит! Я лежу в кровати. Очень плохо», - сообщила актриса.

Свою болезнь Анна связывает не только с бациллами, но и с психосоматикой. По словам актрисы, на предыдущей неделе она была в разладе сама с собой, что и усугубило ее физическое состояние, - пишет vokrug.tv.

Примечательно, что актриса – вегетарианка; впрочем, если никакой другой еды нет, она возьмет то, что предложили и не будет капризничать. Но по возможности старается не есть мяса.

Российская актриса Анна Хилькевич выкупила помещение детского сада и начала делать в нем ремонт. Звезда написала об этом в Telegram-канале. Завершить ремонтные работы Хилькевич планирует к началу сезона – к 1 сентября.

Шоу-бизнес,Анна Хилькевич,
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