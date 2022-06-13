«Завидуйте молча!» Сябитова обрушилась на Садальского

Роза Сябитова встала на защиту Николая Цискаридзе, который не так давно стал ведущим в программе «Сегодня вечером» вместо уехавшего в Израиль Максима Галкина.
Недавно актер Стас Садальский выступил с резкой критикой ректора Академии русского балета имени Вагановой, указывая на низкие рейтинги шоу.
Сябитова буквально обрушилась на Садальского:
«С чего он вдруг говорит о провале? Если Садальский, как говорит, не смотрит телевизор, то, получается, из космоса берет информацию? Или звонит в небесную канцелярию? С чего вдруг провал? Критерии провала какие? Если брать тот факт, что часть зрителей пишет негативные комментарии в адрес Николая, то лично для меня это успех», — заявила телесваха.
Роза Раифовна уверена, что атака хейтеров, тиражирующих негатив, - показатель того, что программа не осталась незамеченной зрителями, - пишет СтарХит.
«Это прекрасно, что о Цискаридзе есть негативные отзывы. Значит, неравнодушных нет, значит, все досмотрели программу до конца. С этой задачей — быть интересным до финала — Николай справился. Честь ему и хвала — молодец! А всем, кто его критикует, хочу сказать: завидуйте молча!» — резюмировала Сябитова.
Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова высказалась об отношении молодежи к институту брака. В своем Telegram-канале она осудила молодое поколение за нежелание создавать семью, а также заявила, что в этой серьезной проблеме виновато ее поколение.