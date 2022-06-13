«Завидуйте молча!» Сябитова обрушилась на Садальского

«С чего он вдруг говорит о провале? Если Садальский, как говорит, не смотрит телевизор, то, получается, из космоса берет информацию? Или звонит в небесную канцелярию? С чего вдруг провал? Критерии провала какие? Если брать тот факт, что часть зрителей пишет негативные комментарии в адрес Николая, то лично для меня это успех», — заявила телесваха.