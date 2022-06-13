Разин заступился за Пугачеу

Андрей Разин заступился за Аллу Пугачеву - продюсер группы «Ласковый май» считает недопустимым тон публикаций о ней, которыми сейчас изобилует пресса. Он считает, что развернулась травля певицы, и это следует немедленно прекратить. Об этом сообщает 5 Канал.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов © РИА Новости / Евгений Биятов

«Пугачева есть и всегда будет символом нашей страны. Кто бы как к ней ни относился, она — величайший человек всех времен и народов», — написал продюсер в микроблоге.

Алла Пугачева с супругом и детьми сейчас живет в Израиле. Никаких критических заявлений по поводу нынешней общественно-политической ситуации Примадонна не делала. СМИ сообщают, что звездной семейство планирует переезд в Прибалтику, а к осени, возможно, Пугачева с детьми вернется в Россию.

Андрей Разин обустроился в Майами. Всю свою российскую недвижимость продюсер продал до отъезда в США.