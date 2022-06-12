Меньшова удивлена шумихой вокруг открытия экс- Макдональдсов в День России

«Увидела, что новостей немного. Но главная тема обсуждения каналов в данный момент выглядит так. Все-таки очень странно, что открытие этого ресторана, интрига с его названием и меню, становятся едва ли не главными событиями накануне 12 июня. И непосредственно в этот день. Очень странно», - отметила Меньшова