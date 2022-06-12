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1 час назад

Меньшова удивлена шумихой вокруг открытия экс- Макдональдсов в День России

Ирина Лебедева

Юлия Меньшова удивлена и огорчена тем, что в День России и праздник Троицы пресса столь много внимания уделяет открытию сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка», ранее известной как McDonald’s (Макдональдс).

Меньшова удивлена шумихой вокруг открытия экс- Макдональдсов в День России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщила телеведущая в Телеграм-канале, это событие стало самым освещаемым в прессе.

«Увидела, что новостей немного. Но главная тема обсуждения каналов в данный момент выглядит так. Все-таки очень странно, что открытие этого ресторана, интрига с его названием и меню, становятся едва ли не главными событиями накануне 12 июня. И непосредственно в этот день. Очень странно», - отметила Меньшова

В сети выставили на продажу доменное имя vkusno-i-tochka.ru, которое совпадает с названием сети ресторанов «Вкусно и точка», открывшейся на базе ушедшего из России «Макдоналдса». Стоимость размещенного на сайте магазина доменов Ru-Сenter лота составила 298,7 млн руб. Об этом пишет РБК.

Шоу-бизнес,Юлия Меньшова,McDonald's,
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