Звезда сериала «Кухня» Тарасов стал весить больше центнера

Никита Тарасов, который сыграл кондитера Луи в сериале «Кухня», пожаловался, что очень сильно поправился и теперь весит более 100 килограммов. В эфире телепрограммы на НТВ он сообщил, что ему предложили новую роль. Но для этого он должен расстаться с лишними килограммами, - пишет gazeta.ru.

Фото: КИНО-ТЕАТР.РУ КИНО-ТЕАТР.РУ

«На съемочной площадке запланировано несколько больших трюковых сцен, где предполагается, что я очень серьезный боец, я ломаю спецназовцев. Я все думаю, как я буду ломать спецназовцев. Надо вспомнить, что такое спортзал, чтобы хотя бы почувствовать свое тело, - переживает актер.

Никита рассказал, что будет брать пример с Семена Слепакова, который сбросил 13 килограммов.

«Я привык к другому Семену Слепакову. Я завидую всем, кто это сделал с собой. Я хочу понимать, как это делается».

Сам Слепаков охотно делится собственным рецептом стройности:

«Просто чуть меньше жрать, чуть больше бегать».