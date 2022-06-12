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1 час назад

Звезда сериала «Кухня» Тарасов стал весить больше центнера

Ирина Лебедева

Никита Тарасов, который сыграл кондитера Луи в сериале «Кухня», пожаловался, что очень сильно поправился и теперь весит более 100 килограммов. В эфире телепрограммы на НТВ он сообщил, что ему предложили новую роль. Но для этого он должен расстаться с лишними килограммами, - пишет gazeta.ru.

Звезда сериала «Кухня» Тарасов стал весить больше центнера
Фото: КИНО-ТЕАТР.РУКИНО-ТЕАТР.РУ

«На съемочной площадке запланировано несколько больших трюковых сцен, где предполагается, что я очень серьезный боец, я ломаю спецназовцев. Я все думаю, как я буду ломать спецназовцев. Надо вспомнить, что такое спортзал, чтобы хотя бы почувствовать свое тело, - переживает актер.

Никита рассказал, что будет брать пример с Семена Слепакова, который сбросил 13 килограммов.

«Я привык к другому Семену Слепакову. Я завидую всем, кто это сделал с собой. Я хочу понимать, как это делается».

Сам Слепаков охотно делится собственным рецептом стройности:

«Просто чуть меньше жрать, чуть больше бегать».

Актер Александр Семчев в интервью изданию teleprogramma.pro рассказал, как ему удалось похудеть на 100 килограммов. Ещё несколько лет назад вес артиста достигал 200 кг, что доставляло ему большие проблемы со здоровьем: медики диагностировали у Семчева сахарный диабет, кроме того, его мучали постоянно повышенное артериальное давление и одышка. Однажды Семчев поставил себе задачу – похудеть. Ему это удалось.

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Александр Семчев,Никита Тарасов,
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