Дочь Заворотнюк рассказала, что санкции не повлияли на лечение матери

Анна Заворотнюк недавно рассказала подписчикам о том, что ее мама находится на «серьезном лечении», вдаваться в подробности девушка не стала.

«Слава богу, пока нет никаких сложностей в лечении мамы после последних изменений в мире. Пока ничего такого не ощутили», — написала Анна.

Вот уже три года Анастасия Заворотнюк не появляется на публике. Врачи обнаружили у нее рак мозга четвертой стадии. До этого актриса жаловалась на сильные головные боли. Теперь все свое время Заворотнюк посвящает лечению. Семья актрисы выбрала политику – ничего не рассказывать общественности. Лишь иногда дочь Анна рассказывает о состоянии матери.