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7 минут назад

Дочь Заворотнюк рассказала, что санкции не повлияли на лечение матери

Ирина Лебедева

Анна Заворотнюк недавно рассказала подписчикам о том, что ее мама находится на «серьезном лечении», вдаваться в подробности девушка не стала.

Дочь Заворотнюк рассказала, что санкции не повлияли на лечение матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фолловеры поинтересовались, повлияли ли санкции, из-за которых с российского рынка ушло немало фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования, на возможности лечения ее матери, - информирует «Московский Комсомолец».

Дочь Анастасии Заворотнюк ответила, что пока никаких изменений она не заметила.

«Слава богу, пока нет никаких сложностей в лечении мамы после последних изменений в мире. Пока ничего такого не ощутили», — написала Анна.

Вот уже три года Анастасия Заворотнюк не появляется на публике. Врачи обнаружили у нее рак мозга четвертой стадии. До этого актриса жаловалась на сильные головные боли. Теперь все свое время Заворотнюк посвящает лечению. Семья актрисы выбрала политику – ничего не рассказывать общественности. Лишь иногда дочь Анна рассказывает о состоянии матери.

Шоу-бизнес,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
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