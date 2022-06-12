Дочь Заворотнюк рассказала, что санкции не повлияли на лечение матери

Анна Заворотнюк недавно рассказала подписчикам о том, что ее мама находится на «серьезном лечении», вдаваться в подробности девушка не стала.
Фолловеры поинтересовались, повлияли ли санкции, из-за которых с российского рынка ушло немало фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования, на возможности лечения ее матери, - информирует «Московский Комсомолец».
Дочь Анастасии Заворотнюк ответила, что пока никаких изменений она не заметила.
«Слава богу, пока нет никаких сложностей в лечении мамы после последних изменений в мире. Пока ничего такого не ощутили», — написала Анна.
Вот уже три года Анастасия Заворотнюк не появляется на публике. Врачи обнаружили у нее рак мозга четвертой стадии. До этого актриса жаловалась на сильные головные боли. Теперь все свое время Заворотнюк посвящает лечению. Семья актрисы выбрала политику – ничего не рассказывать общественности. Лишь иногда дочь Анна рассказывает о состоянии матери.