Салтыкова накричала на журналиста за вопрос о бывшем муже

Ирина Салтыкова стала гостьей шоу «Пусть говорят», где шла речь о громко разводе Деппа с женой. В числе гостей шоу была певица Ирина Салтыкова. Видимо, семейная драма Деппа вызвала у звезды ассоциацию с собственными несложившимися отношениями с бывшим супругом. Во всяком случае, Ирина всю программу была настроена крайне агрессивно.

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Досталось, в частности, и журналисту, задавшему Салтыковой вопрос о бывшем муже.

«Тебе какая разница, что у меня произошло? С каким по счету мужем, первым, вторым или третьим? Я была жертвой, сейчас я агрессор!»- закричала певица.

Прошло уже немало лет с тех пор, как Ирина и Виктор Салтыков расстались. Ирина упрекала мужчину в насилии и увлечении алкоголем. Об этом пишет портал popcake.tv.