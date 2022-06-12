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49 минут назад

Семенович в отеле не дали миндального молока

Ирина Лебедева

Анна Семенович в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» пожаловалась, что была вынуждена написать жалобу на подмосковную гостиницу. Певица была шокирована тем, что ей не смогли дать кофе с миндальным молоком, - рассказывает gazeta.ru.

Семенович в отеле не дали миндального молока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Попросила капучино с миндальным молоком. А у них только коровье, 3,5% жирности. У меня такое ощущение, что мы в какой-то деревне. У очень большого количества людей лактозная непереносимость, и у меня в том числе, поэтому я вообще не понимаю отели, в которых нет альтернативы. А есть только коровье молоко, очень жирное, очень вредное — ну для меня по крайней мере, потому что у меня аллергия», - сообщила Семенович.

Надо сказать, что отношения с этим трехзвездочным отелем у звезды не заладились с самого начала. Певицу не хотели заселять из-за отсутствия паспорта. Затем она была шокирована состоянием номера, который стоит 8 тысяч рублей.

«Ремонта нет, грязно. Просто ужас», - огорчилась исполнительница.

Известная певица Анна Семенович рассказала, что российский шоу-бизнес только процветает. Она призналась, что в сфере культуры есть проблемы, но их можно решить.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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