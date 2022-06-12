Семенович в отеле не дали миндального молока

«Попросила капучино с миндальным молоком. А у них только коровье, 3,5% жирности. У меня такое ощущение, что мы в какой-то деревне. У очень большого количества людей лактозная непереносимость, и у меня в том числе, поэтому я вообще не понимаю отели, в которых нет альтернативы. А есть только коровье молоко, очень жирное, очень вредное — ну для меня по крайней мере, потому что у меня аллергия», - сообщила Семенович.