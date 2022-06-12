Волочкова раскрыла источники дохода

Анастасия Волочкова заявила, что привыкла жить роскошно. Она не делает тайны из того, что за свой счет возит своих мужчин на дорогие курорты. Недавно в интервью на Новом радио балерина призналась, откуда у нее берутся деньги.

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«Вы хотите залезть ко мне в карман? Мой заработок идет от рекламных контрактов, съемок, телевидения. Мне платят деньги за появление на светских раутах. Для кого-то я делаю это на безвозмездной основе, с кого-то беру большие деньги. У меня есть недвижимость, есть то, с чего могу зарабатывать. Я живу роскошно», – рассказала Волочкова.

Звезда отдельно подчеркнула, что в мужчинах ценит человеческие качества, а не размер доходов. И что у нее хватает денег на двоих.

«Могу позволить себе поехать в любое путешествие, заплатить любые деньги за Мальдивы, пригласить с собой того человека, которого хочу. Может, он не богат, но у него большое сердце и достоинство», — объяснила Анастасия Волочкова.