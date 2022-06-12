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1 час назад

Волочкова раскрыла источники дохода

Ирина Лебедева

Анастасия Волочкова заявила, что привыкла жить роскошно. Она не делает тайны из того, что за свой счет возит своих мужчин на дорогие курорты. Недавно в интервью на Новом радио балерина призналась, откуда у нее берутся деньги.

Волочкова раскрыла источники дохода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы хотите залезть ко мне в карман? Мой заработок идет от рекламных контрактов, съемок, телевидения. Мне платят деньги за появление на светских раутах. Для кого-то я делаю это на безвозмездной основе, с кого-то беру большие деньги. У меня есть недвижимость, есть то, с чего могу зарабатывать. Я живу роскошно», – рассказала Волочкова.

Звезда отдельно подчеркнула, что в мужчинах ценит человеческие качества, а не размер доходов. И что у нее хватает денег на двоих.

«Могу позволить себе поехать в любое путешествие, заплатить любые деньги за Мальдивы, пригласить с собой того человека, которого хочу. Может, он не богат, но у него большое сердце и достоинство», — объяснила Анастасия Волочкова.

Балерина называет уехавших знаменитостей трусливо сбежавшими и заявляет, что сама она дорожит своей страной и не собирается ее покидать. Артистка уверяет, что на Западе российские звезды никому не нужны. Они, по ее словам, создали свои имена за счет публики в России и поддержке Кремля. Так что все российские знаменитости должны оставаться в своей стране.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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