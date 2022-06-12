Пригожин заступился за Киркорова на фоне скандала

Известный продюсер Иосиф Пригожин вступился за поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова . Артист был обвинен в оскорблении чувств верующих за его номер с крестом на концерте в Кремлевском дворце, уточняет NEWS.ru.

“Мне кажется, надо закончить эту травлю концертов артиста. Сейчас не время друг с другом внутри нашего российского общества выяснять отношения и ругаться”, — заявил на этот счет Иосиф Пригожин.

Российский продюсер выступил с призывом к общественности перестать критиковать Филиппа Киркорова, так как он не покинул страну после начала специальной военной операции России на территории Украины. Также Пригожин упомянул о том, что артист никогда отрицательно не высказывался о России.