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1 час назад

Пригожин назвал местонахождение Киркорова на фоне отмены его концертов в городах России

FBM.ru

Известный продюсер Иосиф Пригожин вступился за поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Артист был обвинен в оскорблении чувств верующих за его номер с крестом на концерте в Кремлевском дворце, уточняет NEWS.ru.

Пригожин заступился за Киркорова на фоне скандала
Фото: FBM.ruFBM.ru

После скандального выступления некоторые российские регионы стали отменять концерты 55-летнего певца. Согласно предварительным данным, среди таковых оказались Кисловодск, Майкоп, Пятигорск и Ставрополь.

“Мне кажется, надо закончить эту травлю концертов артиста. Сейчас не время друг с другом внутри нашего российского общества выяснять отношения и ругаться”, — заявил на этот счет Иосиф Пригожин.

Российский продюсер выступил с призывом к общественности перестать критиковать Филиппа Киркорова, так как он не покинул страну после начала специальной военной операции России на территории Украины. Также Пригожин упомянул о том, что артист никогда отрицательно не высказывался о России.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Филипп Киркоров,
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