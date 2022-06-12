Галкин: «У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце»

«У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце. Там много всего. Крыжовник с куста и скрип половиц на старой даче. И запах подмосковной электрички, на которой до дачи ехал. Это рыбалка с папой. Моя школа на Юго-западе и встреча там с отцом Александром Менем. Это Сахаров на трибуне Съезда народных депутатов. Это Чулпан Хаматова в «Грозе» Островского. Это Ахеджакова и Басилашвили.