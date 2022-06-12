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29 минут назад

Галкин: «У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце»

Ирина Лебедева

Максим Галкин, который сейчас активно гастролирует по городам Израиля, признался, что искренне любит Родину. В социальной сети юморист написал, что в его памяти навсегда остались и близкие люди, и знаковые события, и дорогие сердцу места, - рассказывает СтарХит.

Галкин: «У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце. Там много всего. Крыжовник с куста и скрип половиц на старой даче. И запах подмосковной электрички, на которой до дачи ехал. Это рыбалка с папой. Моя школа на Юго-западе и встреча там с отцом Александром Менем. Это Сахаров на трибуне Съезда народных депутатов. Это Чулпан Хаматова в «Грозе» Островского. Это Ахеджакова и Басилашвили.

Это «Калина красная» Василия Шукшина. Это Лотман и Лихачев. Это поле, по которому бежит маленький Обломов в великом фильме Михалкова, и музыка Артемьева, что звучит там. Это песни Аллы, «Машины времени», ДДТ и Вертинского. Это дети из моего шоу «Лучше Всех!». Это мой дом и моя семья. Это Байкал и сопки Бурятии из моего детства, это шихан Куштау, на котором я обязательно побываю. Всего не перечислишь», - сообщил Максим.

Максим Галкин и Алла Пугачева в ближайшее время покинут Израиль, выяснил «Московский комсомолец».

После гастрольного тура по Израилю у юмориста запланированы выступления в Юрмале, Варшаве, Дублине и Лондоне. По словам источника издания, Алла Пугачева с детьми будут сопровождать Галкина в поездке в Прибалтику.

Шоу-бизнес,Александр Мень,Максим Галкин,Чулпан Хаматова,Василий Шукшин,Алла Пугачева,
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