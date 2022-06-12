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1 час назад

Собчак раскритиковала новое название McDonald's в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала название сети ресторанов «Вкусно и точка», ставшей преемником компании McDonald's в России.

Собчак раскритиковала новое название McDonald's в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она усомнилась в том, что новое имя приживется. «Название ничем не лучше ужасного логотипа. Там ужасные цвета и неприкрытая вторичность, тут нагромождение слов вместо короткого четкого названия, у которого был бы шанс прижиться. Впрочем, все все равно будут говорить «Макдоналдс», – высказалась Собчак в Telegram.

Преемник MсDonald's определился с вопросом алкоголя в меню

Ранее гендиректор сети Олег Пароев заявил, что новым названием McDonald's стало название «Вкусно и точка». Первые 15 предприятий в Москве и Московской области начали открываться 12 июня.

В четверг сеть бывших ресторанов McDonald's в России обнародовала новый логотип – две желтые палочки и желто-оранжевый круг, стилизованные под букву М на зеленом фоне, символизирующие картофель фри и бургер.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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