Мясников поделился рецептом семейного счастья

«Лучший способ завоевать девушку, в которую ты влюбился, — сделать что-то невероятное. То, чего она никогда не видела. Допустим, свою жену я встретил в гостях и поразил ее тем, что сначала на мелкие части разломал хозяйский стул, потом разгрыз стакан — я в молодости умел это делать, — а затем побил ее мужа. И вот мы уже 40 лет или даже больше женаты… Долго, люди столько не живут. Вот такой эффект возымели мои хитрые хулиганские действия», - рассказал теледоктор.