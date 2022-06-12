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1 час назад

Мясников поделился рецептом семейного счастья

Ирина Лебедева

Александр Мясников поделился с журналистами 7days.ru секретом прочного и счастливого брака. Его супружеский союз длится сорок лет, и паре в нем не скучно – впрочем, это было понятно еще по первому знакомству.

Мясников поделился рецептом семейного счастья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лучший способ завоевать девушку, в которую ты влюбился, — сделать что-то невероятное. То, чего она никогда не видела. Допустим, свою жену я встретил в гостях и поразил ее тем, что сначала на мелкие части разломал хозяйский стул, потом разгрыз стакан — я в молодости умел это делать, — а затем побил ее мужа. И вот мы уже 40 лет или даже больше женаты… Долго, люди столько не живут. Вот такой эффект возымели мои хитрые хулиганские действия», - рассказал теледоктор.

Популярное убеждение об оспе обезьян опроверг в своем Telegram-канале известный врач и телеведущий Александр Мясников. Специалист подчеркнул, что считать этот вирус передающимся половым путем неверно.

Шоу-бизнес,Александр Мясников,
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