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18 минут назад

Сын Королевой и Глушко съехал от родителей  в «хрущевку»

Ирина Лебедева

Архип Глушко, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного публике как Тарзан, съехал из родительского дома вместе со своей девушкой. После жизни в трехэтажном особняке молодая пара перебралась в однокомнатную квартиру в старом доме. Об этом событии Наташа Королева рассказала журналистам.

Сын Королевой и Глушко съехал от родителей в «хрущевку»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Квартира обычная, хрущевка. Расположена на пятом этаже без лифта. Романтика. Я за то, чтобы дети понимали жизнь, и что она бывает очень разной, — объяснила певица. — Конечно, в моем возрасте все было по-другому в 20 лет, но я уже тогда была звездой. Пора уже давно. Это случилось бы гораздо раньше, если бы не пандемия», - объяснила певица.

Пока за арендованную жилплощадь платят родители Архипа, - сообщает СтарХит. Также они обустроили быт сына и его девушки.

«Ложки, вилки, сковородки, кастрюли… Все купили, что он хотел. Все завезли, все сделали красиво. Он парень понимающий и знает, чтобы содержать семью, нужно зарабатывать, а чтобы зарабатывать, надо выучиться», - говорит Королева.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева вышла в свет с сыном Архипом Глушко и его возлюбленной Мелиссой Волынкиной.

Они приехали в Большой театр на спектакль «Дон Кихот».

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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