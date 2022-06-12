Сын Королевой и Глушко съехал от родителей  в «хрущевку»

«Квартира обычная, хрущевка. Расположена на пятом этаже без лифта. Романтика. Я за то, чтобы дети понимали жизнь, и что она бывает очень разной, — объяснила певица. — Конечно, в моем возрасте все было по-другому в 20 лет, но я уже тогда была звездой. Пора уже давно. Это случилось бы гораздо раньше, если бы не пандемия», - объяснила певица.