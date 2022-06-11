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26 минут назад

Костюм Мамонова, фото Цоя и другие раритеты продадут на аукционе

Ирина Лебедева

В день рождения музыканта-авангардиста Сергея Курёхина, 16 июня, пройдет аукцион, посвященный советскому року. Ценители советского андеграунда смогут приобрести себе фотографии и наряды культовых музыкантов, записи из выступлений, самиздат того времени, киноафиши, плакаты и многое другое. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

Костюм Мамонова, фото Цоя и другие раритеты продадут на аукционе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основная часть раритетов - из коллекции музыкального продюсера, писателя Александра Кушнира и главного художника «Популярной механики» Сергея Чернова.

Журналисты отметили ряд экспонатов с самой высокой стартовой ценой.

Так, за 150 тысяч рублей предлагается рукописный текст одного из главных хитов рок-группы «Аквариум» «Рок-н-ролл мертв». Текст был написан Борисом Гребенщиковым, втором и слов, и музыки песни.

Красный с белыми голубями концертный костюм лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова выставлен за 95 тысяч рублей. В этом наряде легендарный музыкант выступал в концертной программе «Шоколадный Пушкин».

За фотографию лидера группы «Кино» на одном из первых квартирников с его участием в Москве просят 25 тысяч рублей.

Напомним, что Петр Мамонов умер 15 июля прошлого года от последствий коронавируса в реанимации Городской клинической больницы. За день до смерти его причастили и соборовали. Похоронен актер на Центральном кладбище в городе Верея.

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