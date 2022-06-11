Цискаридзе назвал «тявкающими» тех, кто недоволен его карьерой на ТВ

Николай Цискаридзе вживается в роль ведущего шоу «Сегодня вечером» на 1 Канале. Нельзя сказать, что этот процесс происходит безболезненно и гладко. Кто-то недоволен сменой ведущего в принципе, а кто-то и претендовал на это место сам. Так что на звезду балета обрушился шквал критики, пишет «Московский Комсомолец».
Однако Цискаридзе оказался вполне стрессоустойчивым человеком.
«Я не читаю на заборах. Если бы я хоть раз повернул голову в сторону тявкающих, то сильно бы отвлекался. А у меня очень много дел и есть чем заниматься!», - сказал Николай журналистам издания.
Цискаридзе объяснил, что располагает официальными данными, которые показывают, что большинство телезрителей положительно воспринимают его как ведущего.
«На телевидении есть рейтинг, и цифры говорят сами за себя. Положительных откликов в тысячи раз больше, чем недовольных маргиналом. Особенно тех, кто видит себя на этом месте», - сообщил он.
Ранее Цискаридзе также рассказал о реакции юмориста Максима Галкина на его назначение ведущим «Сегодня вечером». Он заявил, что Галкин в личной переписке ответил ему на эту новость в шуточной форме.