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27 минут назад

Цискаридзе назвал «тявкающими» тех, кто недоволен его карьерой на ТВ

Ирина Лебедева

Николай Цискаридзе вживается в роль ведущего шоу «Сегодня вечером» на 1 Канале. Нельзя сказать, что этот процесс происходит безболезненно и гладко. Кто-то недоволен сменой ведущего в принципе, а кто-то и претендовал на это место сам. Так что на звезду балета обрушился шквал критики, пишет «Московский Комсомолец».

Цискаридзе назвал «тявкающими» тех, кто недоволен его карьерой на ТВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако Цискаридзе оказался вполне стрессоустойчивым человеком.

«Я не читаю на заборах. Если бы я хоть раз повернул голову в сторону тявкающих, то сильно бы отвлекался. А у меня очень много дел и есть чем заниматься!», - сказал Николай журналистам издания.

Цискаридзе объяснил, что располагает официальными данными, которые показывают, что большинство телезрителей положительно воспринимают его как ведущего.

«На телевидении есть рейтинг, и цифры говорят сами за себя. Положительных откликов в тысячи раз больше, чем недовольных маргиналом. Особенно тех, кто видит себя на этом месте», - сообщил он.

Ранее Цискаридзе также рассказал о реакции юмориста Максима Галкина на его назначение ведущим «Сегодня вечером». Он заявил, что Галкин в личной переписке ответил ему на эту новость в шуточной форме.

Шоу-бизнес,Общество,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,
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