Россияне бросились покупать постельное белье с изображением Стаса Михайлова

В СМИ появилась информация о том, что постельное белье с изображением народного артиста Стаса Михайлова пользуется наиболее высоким спросом у населения среди прочих дизайнов домашнего текстиля. В частности, об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на Телеграм-канал «Антиглянец».