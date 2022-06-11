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35 минут назад

Постельное белье с изображением Стаса Михайлова признано хитом продаж

Ирина Лебедева

В СМИ появилась информация о том, что постельное белье с изображением народного артиста Стаса Михайлова пользуется наиболее высоким спросом у населения среди прочих дизайнов домашнего текстиля. В частности, об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на Телеграм-канал «Антиглянец».

Россияне бросились покупать постельное белье с изображением Стаса Михайлова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Внезапно узнали, что у производителей постельного белья из Иваново наибольшей популярностью среди покупателей пользуются комплекты… со Стасом Михайловым», — говорится в публикации.

52-летний эстрадный певец уже на протяжении многих лет является одним из самых востребованных исполнителей России. Одним из секретов успеха исполнителя хита «Все для тебя» является его запоминающаяся внешность.

Шоу-бизнес,Общество,Стас Михайлов,
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