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1 час назад

Гагарина показала компромат на саму себя

Ирина Лебедева

Полина Гагарина в личном блоге решила похвастаться залихватским поведением за рулем. Певица выложила видеоролик, где видно, как она управляет дорогим автомобилем на приличной скорости, передвигаясь по населенному пункту.

Гагарина показала компромат на саму себя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда включает музыку и начинает пританцовывать прямо на водительском сидении. При этом она периодически бросает руль, и машина выписывает кренделя.

Похоже, певица, опубликовав подобный компромат на саму себя, может получить сразу несколько штрафов от ГИБДД.

Экспресс Газета публикует комментарий адвоката Ольги Власовой.

«Опасное вождение влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей. За непристегнутый ремень еще 1000 рублей. За громкую музыку, согласно Кодексу Москвы, штраф от 1000 до 2000 рублей».

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Татарстан подозревает певицу Полину Гагарину в нарушении федерального закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Татарстанского УФАС.

Как следует из определения комиссии Татарстанского УФАС, размещенного на сайте ведомства, в рекламе не была указана возрастная категория информационной продукции, как этого требует закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Шоу-бизнес,Полина Гагарина,Ольга Власова,ФАС России,ГИБДД,
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