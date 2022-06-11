Перенесшего инсульт Носкова зрители Зеленого театра встретили аплодисментами

Музыкант, певец и композитор Николай Носков перенес инсульт около пяти лет назад. Николай мужественно сражался с последствиями тяжелого удара и, после длительной реабилитации, смог вернуться на сцену. Однако у музыканта до сих пор остались нарушения работы опорно-двигательного аппарата; передвигается он при помощи трости.

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Носков накануне дал концерт в Зеленом театре на ВДНХ. На сцену исполнителя вывел под руку продюсер Виктор Дробыш. Весь концерт певец провел, сидя на стуле, публика же поддерживала его аплодисментами. Об этом пишет портал slovodel.com.

Заслуженный артист России Николай Носков после перенесенного инсульта столкнулся с проблемами с памятью. Об этом рассказал его коллега по группе «Парк Горького» Александр Маршал.