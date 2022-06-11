МакSим о состоянии после комы: «Я все еще зеленый человечек»

Марина Абросимова, известная публике под ником МакSим, очень тяжело переболела коронавирусом. Восстановление после болезни идет до сих пор, - пишет lenta.ru.

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Певица рассказала, что реабилитация была сложной, и она еще далеко не завершена.

«Реабилитация, скажу вам откровенно, не такая простая, как кажется на первый взгляд. Мне повезло с внешним видом, но реабилитация продолжается. Мне бы не хотелось в это углубляться, потому что, конечно, такие вещи без последствий не проходят», — сообщила МакSим.

Пережитое навело звезду на мысли, что она вернулась к жизни не просто так. Но пока Марина еще не может разобраться, что именно предназначила ей судьба.

«Я все еще зеленый человечек, который только что вернулся с другой планеты… У меня глобальная мысль о том, что здесь я должна сделать что-то такое, о чем я пока, может быть, не знаю. В конце концов, меня зачем-то сюда вернули».

В конце прошлого года Максим посетовала, что после болезни вычеркнула из круга общения большинство близких и друзей. Тогда артистка не объяснила, почему решила разорвать отношения, но недавно призналась: пока она была в коме и боролась за жизнь, родственники попытались обманом переоформить на себя недвижимость певицы.