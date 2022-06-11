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37 минут назад

Бузову проверяет полиция

Ирина Лебедева

Ольга Бузова совершенно неожиданно оказалась в центре внимания правоохранительных органов Татарстана. Дело в том, что на поющую телеведущую написали жалобу местные жители. Возмущение пользователей интернета вызвала фраза, опубликованная Ольгой в социальной сети.

Бузову проверяет полиция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Учитывая всю безмерную неопределенность климатического кризиса, стоит ли дарить жизнь новым детям, не зная, какое будущее их ожидает?» - написала она в формате общения со своими поклонниками.

Звезду обвинили в пропаганде идей чайлд-фри и отправили жалобы уполномоченному по правам ребенка по Республике Татарстан Ирине Волынец.

Правда, как оказалось, эти слова – цитата, высказывание принадлежит профессору по этике Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Маре ван дер Лугт. Тем не менее, как пишет СтарХит, МВД Татарстана начало проверку.

Ранее российская певица и актриса Ольга Бузова раскрыла подробности получения роли в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света». По ее словам, на роль в постановке «Чудесный грузин» ее утвердил бывший худрук театра Эдуард Бояков.

«Для меня это был не хайп. Это была моя мечта. Меня пригласили играть в театре. Я исполнила свою мечту. Я никому не перешла дорогу», — рассказала артистка.

Шоу-бизнес,Ирина Волынец,Эдуард Бояков,Ольга Бузова,
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