«Эстрадные пустышки»: Певцов о покинувших Россию артистах

В преддверии Дня России в Луганске состоялся концерт артистов России в поддержку бойцов Донбасса. Артистов принимал Драматический театр имени Павла Луспекаева.
Актер Дмитрий Певцов, давший после выступления интервью журналистам портала «Урал-Пресс-Информ», назвал покинувших родину российских знаменитостей «пустышками».
«Вы знаете: баба с возу — кобыле легче. Да и кто у нас уехал. Не о чем говорить. Это вы знаете такие эстрадные пустышки. Жевательные, бездуховные. Даже говорить о них мне кажется не стоит, время терять. У нас есть огромное количество талантов, которые их место займут и будут замечательно работать», — уверен Певцов.
Ранее Певцов не раз высказывался с поддержкой в отношении российской специальной военной операции на Украине. Он рассказал о том, что сейчас происходят важнейшие вехи в жизни нашего государства, которое отрывается от "тонущей Европы".
«И, хотя в настоящий момент весьма непростой период, и есть и боль, и расставания, потери жилья, близких, но поверьте мне — на все воля Божья, — и этот Ноев ковчег, которым является Россия, где мы и наши братские друзья с Донбасса отрываемся от тонущей цивилизации Европы и отправляемся к своей земле обетованной», - цитирует артиста Fonar.tv.