«Эстрадные пустышки»: Певцов о покинувших Россию артистах

«Вы знаете: баба с возу — кобыле легче. Да и кто у нас уехал. Не о чем говорить. Это вы знаете такие эстрадные пустышки. Жевательные, бездуховные. Даже говорить о них мне кажется не стоит, время терять. У нас есть огромное количество талантов, которые их место займут и будут замечательно работать», — уверен Певцов.