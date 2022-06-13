Макаревич оправдался за оскорбления россиян

Лидер известной рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревичзаявил, что не пытался никаким образом оскорбить россиян.
Ранее популярный артист возмутился словам россиян, которыекритикуют отечественных звезд шоу-бизнеса, покинувших страну.
Макаревич оправдывает свои острые высказывания тем, что он лишь процитировал великих классиков Антона Чехова и Эдгара По.
«Это не мое утверждение. Это говорил и Чехов, и Эдгар По, и еще масса людей поумнее меня. Так что я просто повторил чужую мудрость. Да не мудрость, это наблюдение», — заявил Макаревич в интервью Михаилу Пелливертому.
Андрей Макаревич покинул Россию весной текущего года сразу после начала военной спецоперации на Украине. Рок-музыкант не раз подвергал российские власти жесткой критике на фоне украинского кризиса.