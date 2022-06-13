Макаревич оправдался за оскорбления россиян

«Это не мое утверждение. Это говорил и Чехов, и Эдгар По, и еще масса людей поумнее меня. Так что я просто повторил чужую мудрость. Да не мудрость, это наблюдение», — заявил Макаревич в интервью Михаилу Пелливертому.