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32 минуты назад

Барановская и Лепс выступили перед бойцами в Донецке

Ирина Лебедева

Певец Григорий Лепс и телеведущая Юлия Барановская выступили перед российскими бойцами в Донецке. После концерта фотографию с выступления выложила в интернет ведущая НТВ Екатерина Шугаева, репост снимка сделала Юлия Барановская.

Барановская и Лепс выступили перед бойцами в Донецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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Фото подписано так:

«Бойцы легендарной „Пятнашки“, которые держат оборону Донецка уже девятый год. Абхазы, русские, украинцы, здесь все. Здесь весь русский мир».

Для Григория Лепса это не первая поездка на Донбасс. Он уже ездил поддерживать военнослужащих своими песнями.

В последнее время Барановскую и Лепса все чаще видят на одних и тех же мероприятиях. При этом комментировать свой роман знаменитости отказываются.

В прошлом году Григорий Лепс развелся с супругой Анной. После этого появились слухи, что артист якобы ушел от жены к Юлии Барановской. О романе музыканта и телеведущей заявляла, в частности, Ксения Собак в эфире программы «Вечерний Ургант».

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Григорий Лепс,
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