Киркоров рассказал о съемках в образе Петра I в новом сериале

Филипп Киркоров поделился подробностями съемок в новом комедийном историческом веб-сериале, снятом в формате скринлайф, в котором он сыграл Петра I.
По словам певца, вжиться в роль оказалось легко, потому что по сюжету император «ведет себя практически как любая современная знаменитость», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании BAZELEVS.
«Вживаться в роль было легко, ведь Петр I по сюжету ведет себя практически как любая современная знаменитость: активен в соцсетях, переписывается в личке со своими звездными друзьями, ездит на гастроли. А что касается поразительного внешнего сходства с первым российским императором… Уже много лет за мной закрепился образ и бренд "Петр I", поэтому традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора всероссийского», — приводятся в материале слова Киркорова.
9 июня компания BAZELEVS Тимура Бекмамбетова представила премьеру комедийного скетч-сериала про императора Петра I, в котором певец сыграл главную роль. Авторы проекта перенесли историческую личность в современность, погрузив его в сегодняшний уклад жизни человека с соцсетями, блогами, навигатором для поездок в карете и прочим.
Отметим, что Киркоров не в первый раз играет Петра I. Больше десяти лет назад он уже перевоплощался в императора для шоу «Большая разница», а в 1997 году для телемюзикла «Старые песни о главном-3».