Киркоров рассказал о съемках в образе Петра I в новом сериале

«Вживаться в роль было легко, ведь Петр I по сюжету ведет себя практически как любая современная знаменитость: активен в соцсетях, переписывается в личке со своими звездными друзьями, ездит на гастроли. А что касается поразительного внешнего сходства с первым российским императором… Уже много лет за мной закрепился образ и бренд "Петр I", поэтому традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора всероссийского», — приводятся в материале слова Киркорова.