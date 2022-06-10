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32 минуты назад

Барановская и Лепс вместе уехали из России

Вероника Полынина

Юлия Барановская и Григорий Лепс подогрели слухи о своем романе. Телеведущая и музыкант вместе посетили Донбасс, пишет «Комсомольская правда».

Барановская и Лепс вместе уехали из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фото, на котором знаменитости позируют с военными, опубликовала Екатерина Шугаева.

«Сочинский Григорий Лепс, питерская Юлия Барановская, московская я: каждый здесь помогает чем может», - написала Шугаева.

В последнее время Барановскую и Лепса все чаще видят на одних и тех же мероприятиях. При этом комментировать свой роман знаменитости отказываются.

В прошлом году Григорий Лепс развелся с супругой Анной. После этого появились слухи, что артист якобы ушел от жены к Юлии Барановской. О романе музыканта и телеведущей заявляла, в частности, Ксения Собак в эфире программы «Вечерний Ургант».

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Григорий Лепс,
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