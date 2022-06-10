Барановская и Лепс вместе уехали из России

Юлия Барановская и Григорий Лепс подогрели слухи о своем романе. Телеведущая и музыкант вместе посетили Донбасс, пишет «Комсомольская правда».

Фото, на котором знаменитости позируют с военными, опубликовала Екатерина Шугаева.

«Сочинский Григорий Лепс, питерская Юлия Барановская, московская я: каждый здесь помогает чем может», - написала Шугаева.

В последнее время Барановскую и Лепса все чаще видят на одних и тех же мероприятиях. При этом комментировать свой роман знаменитости отказываются.