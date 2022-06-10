Барановская и Лепс вместе уехали из России

Юлия Барановская и Григорий Лепс подогрели слухи о своем романе. Телеведущая и музыкант вместе посетили Донбасс, пишет «Комсомольская правда».
Фото, на котором знаменитости позируют с военными, опубликовала Екатерина Шугаева.
«Сочинский Григорий Лепс, питерская Юлия Барановская, московская я: каждый здесь помогает чем может», - написала Шугаева.
В последнее время Барановскую и Лепса все чаще видят на одних и тех же мероприятиях. При этом комментировать свой роман знаменитости отказываются.
В прошлом году Григорий Лепс развелся с супругой Анной. После этого появились слухи, что артист якобы ушел от жены к Юлии Барановской. О романе музыканта и телеведущей заявляла, в частности, Ксения Собак в эфире программы «Вечерний Ургант».