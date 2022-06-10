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1 час назад

Тимати привез раненным на Украине солдатам инвалидные коляски в больницу

Елена Прошина

Рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) доставил в Главный военный клинический госпиталь имени академика Николая Бурденко инвалидные коляски.

Тимати подарил раненным на Украине солдатам инвалидные коляски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает Super.

По данным портала, коляски предназначены для раненых российских солдат, вернувшихся с Украины.

Всего Тимати доставил около 50 кресел. При этом сам же их разгружал и заносил в больницу.

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В доказательство информации Super предоставил фотографии и видео из военного госпиталя. Других подробностей пока нет, Тимати свой поступок пока также никак не прокомментировал.

Шоу-бизнес,Николай Бурденко,Тимати,
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