Тимати подарил раненным на Украине солдатам инвалидные коляски

Рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) доставил в Главный военный клинический госпиталь имени академика Николая Бурденко инвалидные коляски.

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Об этом сообщает Super.

По данным портала, коляски предназначены для раненых российских солдат, вернувшихся с Украины.

Всего Тимати доставил около 50 кресел. При этом сам же их разгружал и заносил в больницу.