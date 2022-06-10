Тимати подарил раненным на Украине солдатам инвалидные коляски

Рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) доставил в Главный военный клинический госпиталь имени академика Николая Бурденко инвалидные коляски.
Об этом сообщает Super.
По данным портала, коляски предназначены для раненых российских солдат, вернувшихся с Украины.
Всего Тимати доставил около 50 кресел. При этом сам же их разгружал и заносил в больницу.
В доказательство информации Super предоставил фотографии и видео из военного госпиталя. Других подробностей пока нет, Тимати свой поступок пока также никак не прокомментировал.