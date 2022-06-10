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36 минут назад

Адвокат Добровинский раскрыл детали ДТП с женой Укупника

Вероника Полынина

Адвокат Александр Добровинский считает, что сбившая пешехода жена певца Аркадия Укупника Наталья не является виновницей ДТП. Об этом он заявил «Газете.ру».

Адвокат Добровинский раскрыл детали ДТП с женой Укупника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действительно произошло ДТП с участием Натальи Укупник, но ее вины абсолютно никакой нет», - сказал адвокат.

По его словам, человек перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Наталья Укупник ехала, не превышая скорости, и успела затормозить.

«Пострадавшему оказали помощь, отвезли его в НИИ Склифосовского. У него повреждено ребро, но сегодня его уже выписывают», - сообщил Добровинский, отметив, что к Укупник «претензий никто не имеет».

10 июня жена певца Аркадия Укупника Наталья попала в ДТП на Нижней Красносельской улице в Москве. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу на красный свет и не смотрел по сторонам. В результате удара его отбросило на несколько метров. Наталья не стала дожидаться приезда скорой помощи и лично доставила пострадавшего в больницу, а после вместе с мужем приехала в отдел полиции. Состояние мужчины стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Шоу-бизнес,Аркадий Укупник,Александр Добровинский,
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