Брежнева решила больше не скрывать седину и морщины

Певица Вера Брежнева, раньше активно использовавшая фильтры и фотошоп в своих фотографиях, теперь решила забыть о них и публиковать только живые кадры без всякой ретуши.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своей социальной сети она написала, что больше у нее «нет желания нравиться», передает StarHit.

«Сейчас чувствую себя настоящей, как никогда. Без панцирей и масок, честной с собой, ранимой, но наполненной любовью, вселенской нежностью и светом. Мы уже никогда не будем такими же, как прежде. Уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами. Нет желания нравиться, но есть желание жить!» — поделилась Брежнева.

В подтверждение своих слов певица разместила в соцсети фотографии, на которых предстала в коротком топе, с распущенными волосами и без макияжа.

соцсети

Напомним, что Брежнева еще в марте уехала в Италию вместе с мужем — композитором Константином Меладзе — и младшей дочерью Сарой. При этом большую часть времени она проводит в Польше, занимаясь упаковкой и отправкой посылок с гуманитарной помощью беженцам с Украины.

Ранее сообщалось, что из-за позиции Брежневой по спецоперации России с ней в стране отказались работать многие компании, она лишилась рекламных контрактов, гонораров, корпоративов и гастролей в стране.