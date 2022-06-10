Макsим сравнила себя с «зеленым человечком»

Певица Макsим (настоящее имя – Марина Максимова) призналась, что спустя почти год после комы до сих пор чувствует себя «зеленым человечком». По ее словам, она до сих пор проходит реабилитацию, хотя внешне выглядит «как новенькая».

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«Даже врачи отмечают, мой внешний вид не говорит о том, что я бывший реанимационный больной. Видимо, повезло с иммунитетом, с генетикой. Внутри я еще остаюсь зеленым человечком, потому что лекарств было очень много, но снаружи, кажется, как новенькая!» - цитирует Макsим «Пятый канал».

Певица заявила, что не хочет вступать в дискуссию с «непонятными экспертами», утверждающими, что история с комой была выдумана ради пиара. По ее словам, после ее выхода из комы врачи не были настроены оптимистично, некоторые из них прогнозировали, что она не сможет ходить. Максимова связывает свое быстрое выздоровление с желанием скорее увидеть детей.

«Когда очнулась в больнице, подумала: «Господи, я вижу, слышу, я обниму своих детей! Без разницы, в каком я виде, сколько шрамов на теле, это настолько не важные вещи», - сказала Макsим.