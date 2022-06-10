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53 минуты назад

Макsим сравнила себя с «зеленым человечком»

Вероника Полынина

Певица Макsим (настоящее имя – Марина Максимова) призналась, что спустя почти год после комы до сих пор чувствует себя «зеленым человечком». По ее словам, она до сих пор проходит реабилитацию, хотя внешне выглядит «как новенькая».

Макsим сравнила себя с «зеленым человечком»
Фото: ТАССТАСС

«Даже врачи отмечают, мой внешний вид не говорит о том, что я бывший реанимационный больной. Видимо, повезло с иммунитетом, с генетикой. Внутри я еще остаюсь зеленым человечком, потому что лекарств было очень много, но снаружи, кажется, как новенькая!» - цитирует Макsим «Пятый канал».

Певица заявила, что не хочет вступать в дискуссию с «непонятными экспертами», утверждающими, что история с комой была выдумана ради пиара. По ее словам, после ее выхода из комы врачи не были настроены оптимистично, некоторые из них прогнозировали, что она не сможет ходить. Максимова связывает свое быстрое выздоровление с желанием скорее увидеть детей.

«Когда очнулась в больнице, подумала: «Господи, я вижу, слышу, я обниму своих детей! Без разницы, в каком я виде, сколько шрамов на теле, это настолько не важные вещи», - сказала Макsим.

Напомним, в прошлом году Марина Максимова в крайне тяжелой форме перенесла коронавирус. В середине июня она попала в больницу с высокой температурой и поражением легких около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, где она пробыла полтора месяца. После комы МакSим весила чуть больше 30 килограммов.

Шоу-бизнес,Марина Максимова,
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