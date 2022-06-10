Анну Семенович высмеяли за неудачный фотошоп

«Все супер, только хотелось бы меньше фотошопа, особенно на второй фотке!», «Что с правой ногой? Откусила акула или фотошоп?», «На втором фото немного косячный фотошоп», «Ну зачем вам фотошоп? Какая есть, такая и красивая», «Анна, зачем ретушируете фото? Будьте сами собой. Ваши лишние килограммы вас не портят», — высказывались они.