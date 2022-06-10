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1 час назад

Популярность Джонни Деппа снизилась во время суда с Херд

Lenta.ru

Популярность американского актера Джонни Деппа, вопреки массовой поддержке в социальных сетях, значительно снизилась после судебных разбирательств с его бывшей супругой Эмбер Херд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической компании Morning Consult.

Популярность Джонни Деппа снизилась во время суда с Херд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации аналитиков, в период с 8 апреля (от начала суда) до 5 июня (через несколько дней после вынесения решения) количество взрослых американцев, которые относились к Деппу положительно или нейтрально, упало на 12 процентов — с 68 до 56 процентов. Представители поколения Z (рожденные с 1997-го по 2012 год) в большинстве своем, напротив, остались при том же мнении об актере. Показатель снизился всего на два процента.

Лучше всего к Деппу относятся миллениалы (рожденные с 1981-го по 1996 год). В апреле число положительно настроенных к актеру составляло 78 процентов, в мае — 72 процента.

Ранее сторона Джонни Деппа заявила о намерении актера простить долг Эмбер Херд.

Шоу-бизнес,Джонни Депп,
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