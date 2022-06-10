Популярность Джонни Деппа снизилась во время суда с Херд

По информации аналитиков, в период с 8 апреля (от начала суда) до 5 июня (через несколько дней после вынесения решения) количество взрослых американцев, которые относились к Деппу положительно или нейтрально, упало на 12 процентов — с 68 до 56 процентов. Представители поколения Z (рожденные с 1997-го по 2012 год) в большинстве своем, напротив, остались при том же мнении об актере. Показатель снизился всего на два процента.