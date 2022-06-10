«Свадьба будет скоро»: Волочкова готова снова выйти замуж

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что готова выйти замуж. В эфире «Нового радио» она заявила, что с молодым человеком, который арендовал для нее остров в Турции, она закрутила курортный роман.

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«Свадьба будет скоро, не волнуйтесь, готовьте платья мне. На прошлой свадьбе моей сменила пять платьев, теперь мне нужно семь», — заявила бывшая прима Большого театра.

Танцовщица также призналась, что не любит проводить время в одиночестве. Она заявила, что очень «любвеобильна» и может позволить себе менять партнеров так часто, как она хочет.