«Свадьба будет скоро»: Волочкова готова снова выйти замуж

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что готова выйти замуж. В эфире «Нового радио» она заявила, что с молодым человеком, который арендовал для нее остров в Турции, она закрутила курортный роман.
«Свадьба будет скоро, не волнуйтесь, готовьте платья мне. На прошлой свадьбе моей сменила пять платьев, теперь мне нужно семь», — заявила бывшая прима Большого театра.
Танцовщица также призналась, что не любит проводить время в одиночестве. Она заявила, что очень «любвеобильна» и может позволить себе менять партнеров так часто, как она хочет.
Ранее Волочкова рассказала, что дает много бесплатных концертов, однако зарабатывает на жизнь звезда благодаря своей известности. Деньги ей приносят регулярные съемки и рекламные контракты, а финансовое состояние позволяет ей путешествовать без каких-либо ограничений.