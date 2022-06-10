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24 минуты назад

Собчак высказалась о своем иностранном финансировании

Lenta.ru

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о своем иностранном финансировании. В новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube она заявила, что никогда не получала средств из-за рубежа.

Собчак высказалась о своем иностранном финансировании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В середине мая я, как и все, обнаружила себя в заголовках: "Собчак должна быть признана иноагентом"», — вспомнила журналистка. Она отметила, что тогда перепроверила, откуда на ее счета поступали средства. «Еще раз покопошилась во всех счетах, поняла, что никто меня за границей никогда не финансировал, я готова за это отвечать», — подчеркнула она.

По словам ведущей, ее проверяли на предмет иностранного финансирования с осени 2021 года. Проверки, по ее словам, должны были закончиться в конце мая.

«Не знаю, то ли проверка затянулась, то ли все-таки никаких иностранных денег у меня не нашли. Но пока есть ощущение, что все затихло», — заключила она.

О том, что Собчак проверяли на предмет финансирования из-за рубежа, 14 мая сообщил общественник Александр Ионов. Он пояснил, что проверку в отношении журналистки начал Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства. Он также заявил о планах проверить редакцию ее проекта «Осторожно, новости».

Шоу-бизнес,Александр Ионов,Ксения Собчак,
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