Собчак высказалась о своем иностранном финансировании

«В середине мая я, как и все, обнаружила себя в заголовках: "Собчак должна быть признана иноагентом"», — вспомнила журналистка. Она отметила, что тогда перепроверила, откуда на ее счета поступали средства. «Еще раз покопошилась во всех счетах, поняла, что никто меня за границей никогда не финансировал, я готова за это отвечать», — подчеркнула она.