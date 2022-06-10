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56 минут назад

Краймбрери прокомментировала слухи о романе с Давой

Елена Прошина

Певица Мари Краймбрери прокомментировала слухи о романе с блогером Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом Дава. В эфире радио «Русский хит» она опровергла эту информацию.

Краймбрери прокомментировала слухи о романе с Давой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Слухи о романе — это слухи», — отрезала блондинка.

Краймбрери также рассказала, что впервые узнала о Даве, посмотрев клип Бузовой, в котором тот исполнил главную роль. По ее словам, тогда он не произвел на нее особого впечатления.

Напомним, что этой весной в СМИ появилась информация, что Краймбрери и Дава встречаются. Сообщения подкрепляли снимками, где они якобы проводят время в компании друг друга. Знаменитости долгое время никак не комментировали слухи, что только подогревало интерес фанатов.

Дава остается одиноким после расставания с певицей Ольгой Бузовой. Он сделал предложение поп-исполнительнице в 2020 году, однако уже в начале 2021 года пара разошлась.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,
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