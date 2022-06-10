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1 час назад

Жена Укупника сбила пешехода и доставила его в больницу

Газета.Ru

Супруга эстрадного исполнителя Аркадия Укупника Наталья сбила пешехода в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

Жена Укупника сбила пешехода и доставила его в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел, когда женщина ехала на автомобиле Porsche по Нижней Красносельской улице. Как рассказал изданию осведомленный источник, мужчина переходил дорогу на красный свет и не смотрел по сторонам. В результате удара его отбросило на несколько метров.

Наталья доставила пешехода в больницу. Сейчас его состояние стабильное, жизни мужчины ничего не угрожает. В полиции на Наталью составили протокол и отпустили вместе с супругом.

Ранее сообщалось, что момент аварии, произошедшей в Москве на пешеходном переходе с курьером и журналисткой Аленой Долецкой, попал на видео. В размещенном ролике видно, что рабочий службы доставки столкнулся с Долецкой и ее помощником на пешеходном переходе. Вскоре после ДТП доставщик поднялся и скрылся с места.

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