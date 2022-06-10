Жена Укупника сбила пешехода и доставила его в больницу

Супруга эстрадного исполнителя Аркадия Укупника Наталья сбила пешехода в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел, когда женщина ехала на автомобиле Porsche по Нижней Красносельской улице. Как рассказал изданию осведомленный источник, мужчина переходил дорогу на красный свет и не смотрел по сторонам. В результате удара его отбросило на несколько метров.

Наталья доставила пешехода в больницу. Сейчас его состояние стабильное, жизни мужчины ничего не угрожает. В полиции на Наталью составили протокол и отпустили вместе с супругом.