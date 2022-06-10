Орбакайте общается с бывшими мужьями ради детей

Певица Кристина Орбакайте в разговоре с изданием «7 дней» призналась, что у нее с бывшими мужьями практически нет общих тем для разговора.

«У каждого новая жизнь, свои семьи, дети. И естественно, у нас мало общих тем для разговоров и для поддержания отношений», — заявила Орбакайте.

Она также добавила, что разговаривает с Владимиром Пресняковым и Русланом Байсаровым в основном об их общих детях — Никите и Дени. По словам певицы, ей приходилось искать компромиссы и преодолевать трудности в общении, чтобы сохранить связь с бывшими супругами ради детей. Орбакайте подчеркнула, что у них не раз возникали ссоры из-за разных взглядов на воспитательный процесс.