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1 час назад

Орбакайте заявила, что общается с бывшими мужьями ради детей

Газета.Ru

Певица Кристина Орбакайте в разговоре с изданием «7 дней» призналась, что у нее с бывшими мужьями практически нет общих тем для разговора.

Орбакайте общается с бывшими мужьями ради детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У каждого новая жизнь, свои семьи, дети. И естественно, у нас мало общих тем для разговоров и для поддержания отношений», — заявила Орбакайте.

Она также добавила, что разговаривает с Владимиром Пресняковым и Русланом Байсаровым в основном об их общих детях — Никите и Дени. По словам певицы, ей приходилось искать компромиссы и преодолевать трудности в общении, чтобы сохранить связь с бывшими супругами ради детей. Орбакайте подчеркнула, что у них не раз возникали ссоры из-за разных взглядов на воспитательный процесс.

«Но делать нечего, отцы детей — это святое. Приходится если ссориться, то и мириться, по-любому», — резюмировала она.

Ранее Орбакайте объяснила, почему не сыграла свадьбу с Земцовым в России.

Шоу-бизнес,Кристина Орбакайте,Владимир Пресняков,
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