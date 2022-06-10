Адвокат Джонни Деппа опровергла слухи о романе с актером

«Очень разочаровывает то, что некоторые СМИ пишут, что мое общение с Джонни, который является другом, которого я знаю и представляю уже четыре с половиной года, — что мое общение каким-либо образом были неуместным или непрофессиональным. Это неприятно слышать», — поделилась Васкес.