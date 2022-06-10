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1 час назад

Адвокат Джонни Деппа опровергла слухи о романе с актером

Газета.Ruиещё 2

Адвокат Джонни Деппа Камилла Васкес, которая представляла его интересы в суде против бывшей супруги Эмбер Херд, прокомментировала слухи о возможном романе с актером. Ее слова передает People.

Адвокат Джонни Деппа опровергла слухи о романе с актером
Фото: ReutersReuters

«Очень разочаровывает то, что некоторые СМИ пишут, что мое общение с Джонни, который является другом, которого я знаю и представляю уже четыре с половиной года, — что мое общение каким-либо образом были неуместным или непрофессиональным. Это неприятно слышать», — поделилась Васкес.

Адвокат заявила, что у артиста нет никаких романтических отношений с ней, а также назвала подобные слухи «сексизмом».

«Я думаю, это связано с тем, что женщина просто делает свою работу», — добавила Васкес.

Информация о возможном романе Деппа с его адвокатом появилась в середине мая. Сообщалось, что журналисты встретили Васкес у здания суда и спросили, встречается ли она со звездой «Пиратов Карибского моря». В ответ она только улыбнулась.

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