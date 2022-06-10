Отдыхающая у моря Бузова сняла видео в ярко-желтом бикини

Улетевшая к морю в Турцию Ольга Бузова делится с поклонниками кадрами своего отдыха. В личном Telegram-канале певица и телеведущая опубликовала видео с пляжа, где она беззаботно проводит время. Бывшая звезда шоу «Дом-2» в ярко-желтом бикини и салатовой бейсболке загорает у самой кромки воды.