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6 минут назад

Отдыхающая у моря Бузова сняла видео в ярко-желтом бикини

Александр Кузьмин

Улетевшая к морю в Турцию Ольга Бузова делится с поклонниками кадрами своего отдыха. В личном Telegram-канале певица и телеведущая опубликовала видео с пляжа, где она беззаботно проводит время. Бывшая звезда шоу «Дом-2» в ярко-желтом бикини и салатовой бейсболке загорает у самой кромки воды.

36-летняя популярная исполнительница отправилась на каникулы в Турцию после своего грандиозного шоу «Вот она Я» в столичном «Крокус Сити Холле», которое состоялось 4 июня. По данным СМИ, концерт обошелся Бузовой в несколько десятков миллионов рублей.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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