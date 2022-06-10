Отец Жанны Фриске и Шепелев заключили мировое соглашение

Отец Жанны Фриске Владимир и Дмитрий Шепелев заключили мировое соглашение в суде. Как сообщает Starhit, родители умершей певицы «простили» телеведущему старый долг в 7 млн рублей в обмен на долю внука в недвижимости, которая досталось Платону по наследству.

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Напомним, что Владимир и Ольга Фриске все еще не могут видеться с внуком, однако стараются заботиться о будущем мальчика. Для него они берегут любимую двухкомнатную квартиру Жанны на Шмитовском проезде, которую она купила в середине нулевых.

Осенью 2021 года Шепелев решил продать часть жилья, которая досталась его сыну по наследству, о чем уведомил родителей Фриске, владеющих остальными долями. Те попытались через суд запретить телеведущему производить какие-либо действия с апартаментами, но проиграли.

В мае Владимир Фриске предложил Шепелеву мировое соглашение — прощение многомиллионного долга в обмен на долю внука в недвижимости. 9 июня в Пресненском районном суде состоялось заседание, в ходе которого стороны заключили договор.

После того, как Платону исполнится 18 лет, семья Фриске собирается подарить ему квартиру Жанны, до тех пор поддерживая ее в изначальном состоянии.