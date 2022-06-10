Бывший муж американской певицы Бритни Спирс попытался сорвать ее свадьбу с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Джейсон Александр, который был женат на популярной исполнительнице всего 55 часов, явился к ее дому в Лос-Анджелесе и захотел помешать ее новому бракосочетанию. Свои действия мужчина транслировал в прямом эфире. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующее видео.