В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
59 минут назад

Появилось видео попытки срыва свадьбы Бритни Спирс ее экс-супругом

Александр Кузьмин

Бывший муж американской певицы Бритни Спирс попытался сорвать ее свадьбу с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Джейсон Александр, который был женат на популярной исполнительнице всего 55 часов, явился к ее дому в Лос-Анджелесе и захотел помешать ее новому бракосочетанию. Свои действия мужчина транслировал в прямом эфире. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующее видео.

Осуществить задуманное у экс-супруга поп-звезды не получилось. Джейсона задержали охранники, а затем приехала полиция, уточняет источник.

Свадьба Бритни Спирс и ее нового возлюбленного Сэма Асгари состоялась в минувший четверг. Торжественная церемония оказалась достаточно скромной, на ней присутствовали примерно 60 гостей. Однако родственников исполнительницы хита «Oops!… I Did It Again» на мероприятии не было.

Шоу-бизнес,Общество,США,Видео,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители