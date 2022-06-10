Бывший муж американской певицы Бритни Спирс попытался сорвать ее свадьбу с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Джейсон Александр, который был женат на популярной исполнительнице всего 55 часов, явился к ее дому в Лос-Анджелесе и захотел помешать ее новому бракосочетанию. Свои действия мужчина транслировал в прямом эфире. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующее видео.
Осуществить задуманное у экс-супруга поп-звезды не получилось. Джейсона задержали охранники, а затем приехала полиция, уточняет источник.
Свадьба Бритни Спирс и ее нового возлюбленного Сэма Асгари состоялась в минувший четверг. Торжественная церемония оказалась достаточно скромной, на ней присутствовали примерно 60 гостей. Однако родственников исполнительницы хита «Oops!… I Did It Again» на мероприятии не было.