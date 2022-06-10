Бывший муж Бритни Спирс попытался сорвать ее свадьбу

Бывший муж 40-летней американской поп-певицы Бритни Спирс попытался сорвать ее свадьбу с Сэмом Асгари. Как сообщает TMZ, 62-летний актер и комик Джейсон Александр попытался без приглашения прийти церемонию экс-супруги.

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Сперва мужчина заявил охранникам певицы, что Спирс лично позвала его на торжество. Когда имя комика не обнаружили в списке, Александр признался, что пришел на свадьбу с целью сорвать ее, так как исполнительница является его «первой и единственной женой». Все происходящее он снимал для прямого эфира в соцсетях.

После конфликта с охранниками певицы комика задержали полицейские. Адвокат исполнительницы заявил, что со Спирс все в порядке.

«Я лично работаю с департаментом шерифа, чтобы гарантировать, что господин Александр подвергнется суровому судебному преследованию по всей строгости закона», — добавил он.